Существует несколько методов борьбы с мхом на газоне. Выбор подходящего способа зависит от ваших предпочтений.

Раскисление почвы

Наличие мха свидетельствует о высокой кислотности почвы. Для успешного роста газонной травы, конкурирующей с мхом, желательно создать щелочную среду. Для этого необходимо проводить известкование почвы и вносить органические удобрения, такие как компост, навоз или другие органические вещества. Известь рекомендуется вносить два раза за вегетационный период.

Разрыхление почвы

Мох имеет мелкие корни, поэтому его легко удалить. Энергично убирайте мох с поверхности газона с помощью граблей или лезвия газонокосилки, что улучшит аэрацию почвы.

Применение гербицидов

Механическую борьбу с мхом можно заменить химическими средствами. Подойдут гербициды, содержащие глифосат, а также сульфат железа или аммония. Рабочий раствор готовится из расчета 90 мл сульфата железа на 20 л воды или 60-150 мл сульфата меди на 16 л воды, что позволяет обработать примерно 300 кв.м.

Также можно использовать раствор соды: в 2 л теплой воды растворите 200 г пищевой соды и распылите на участке. Однако этот метод дает лишь временный эффект.

Снижение влажности почвы

Если на участке наблюдаются проблемы с дренажем, необходимо разрыхлить почву и улучшить ее структуру, добавив песок и перегной. После скашивания газона важно убирать солому, так как толстый слой может мешать проникновению воды и испарению влаги. Избегайте чрезмерного полива, особенно ночью, в начале осени или весной, когда мох наиболее устойчив.

Устранение лишней тени

Для улучшения условий роста газонной травы можно выбрать теневыносливые растения (например, морозник, папоротник, гортензию, бруннеру) или обеспечить больше солнечного света, удалив деревья или крупные кусты.

Внесение подкормок

Газон представляет собой сложную экосистему, нуждающуюся в удобрении. Для подкормки используйте удобрения с высоким содержанием азота, калия и железа.

Замена газонной культуры

Мох может появляться на участках, где плохо растет трава. Если такие участки имеются, возможно, выбранная трава недостаточно устойчива к тенистым условиям. Решением проблемы может стать замена растительности. Здоровая трава будет вытеснять мох и сорняки.

На участках, освобожденных от мха, рекомендуется сеять смесь семян газонной травы, содержащую райграс, овсяницу и мятлик.