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Как сделать натуральный освежитель воздуха 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать натуральный освежитель воздуха

Узнайте, как создать натуральный апельсиновый освежитель воздуха, который не только наполняет помещение приятным ароматом, но и помогает предотвратить появление моли и затхлых запахов.

 

Для приготовления освежителя воздуха вам понадобятся всего два ингредиента: кофейные зерна и апельсин (или несколько мандаринов). Кофе можно использовать как в зернах, так и в молотом виде. Цитрусовые нужны только в виде кожуры.

Кожуру и кофейные зерна нужно перемолоть, затем смешать и поместить в небольшой носок или любую "дышащую" ткань. Также можно просто пересыпать смесь в небольшую банку и оставить её открытой в шкафу.

Рекомендуется сделать 3-4 таких ароматизатора и разместить их по всей квартире: в шкафу, на кухне, в прихожей и в спальне. В старых домах источником неприятного запаха часто является вентиляционный канал, поэтому такой ароматизатор можно установить или закрепить рядом с вентиляцией.

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