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Подготовка огорода к зимнему сезону 0 17

Дом и сад
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подготовка огорода к зимнему сезону

Как правильно подготовить садовый участок к холодам?

 

Перед тем как закончить дачный сезон, не забудьте очистить инструменты от земли. Если этого не сделать сейчас, при следующей чистке можно повредить лезвия.

Подготовьте теплицы и парники к зиме: вычистите растительный мусор, вымойте стены и заделайте щели.

Обработайте растения инсектицидами и обрежьте сухие и больные ветки до первых заморозков.

Многолетние растения лучше перезимуют, если их подкормить костной мукой, золой или фосфатами.

Культуры, плохо переносящие холод, такие как розы, клубника, клематисы и гортензии, необходимо укрыть биоматериалом. Для этого подойдут опилки и еловый лапник.

Кроме того, перед закрытием сезона проверьте щели, через которые мыши могут попасть в дом, и установите средства от грызунов.

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