Как правильно подготовить садовый участок к холодам?

Перед тем как закончить дачный сезон, не забудьте очистить инструменты от земли. Если этого не сделать сейчас, при следующей чистке можно повредить лезвия.

Подготовьте теплицы и парники к зиме: вычистите растительный мусор, вымойте стены и заделайте щели.

Обработайте растения инсектицидами и обрежьте сухие и больные ветки до первых заморозков.

Многолетние растения лучше перезимуют, если их подкормить костной мукой, золой или фосфатами.

Культуры, плохо переносящие холод, такие как розы, клубника, клематисы и гортензии, необходимо укрыть биоматериалом. Для этого подойдут опилки и еловый лапник.

Кроме того, перед закрытием сезона проверьте щели, через которые мыши могут попасть в дом, и установите средства от грызунов.