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Удобрение газона осенью 0 71

Дом и сад
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удобрение газона осенью

Газон требует ухода на протяжении всего сезона. Газонная трава – это культура, которая интенсивно растет и периодически нуждается в обновлении, теряя питательные вещества, накапливающиеся в стеблях. Важно вовремя вносить удобрения и подкормки, иначе газон может потерять привлекательный вид и превратиться в обычную поляну с засохшей травой.

 

Осенние подкормки необходимы для подготовки газона к холодам. С наступлением осени следует прекратить использование азотных удобрений и сосредоточиться на калийно-фосфорных добавках. Удобрять участок, отведенный под газон, рекомендуется за 7-10 дней до первых заморозков.

Сначала вносят костную муку, содержащую фосфор и другие элементы, которые насыщают почву на протяжении полугода и снижают ее кислотность. На каждый квадратный метр следует вносить 2-3 стакана муки.

Еще одним популярным осенним удобрением является двойной суперфосфат. Это удобрение считается «долгоиграющим», поэтому его вносят осенью, чтобы оно успело полностью раствориться. На 1 кв. м расходуется около 50-70 г суперфосфата.

Под зиму также рекомендуется вносить навоз (не чаще, чем 1 раз в 3-4 года). Это высокопитательное органическое удобрение удерживает азот в почве на длительное время. Пролежав несколько зимних месяцев под слоем снега, навоз превращается в питательный субстрат. Норма внесения составляет 3-4 кг на 1 кв.м.

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Редакция BB.LV
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