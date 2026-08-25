Газон требует ухода на протяжении всего сезона. Газонная трава – это культура, которая интенсивно растет и периодически нуждается в обновлении, теряя питательные вещества, накапливающиеся в стеблях. Важно вовремя вносить удобрения и подкормки, иначе газон может потерять привлекательный вид и превратиться в обычную поляну с засохшей травой.

Осенние подкормки необходимы для подготовки газона к холодам. С наступлением осени следует прекратить использование азотных удобрений и сосредоточиться на калийно-фосфорных добавках. Удобрять участок, отведенный под газон, рекомендуется за 7-10 дней до первых заморозков.

Сначала вносят костную муку, содержащую фосфор и другие элементы, которые насыщают почву на протяжении полугода и снижают ее кислотность. На каждый квадратный метр следует вносить 2-3 стакана муки.

Еще одним популярным осенним удобрением является двойной суперфосфат. Это удобрение считается «долгоиграющим», поэтому его вносят осенью, чтобы оно успело полностью раствориться. На 1 кв. м расходуется около 50-70 г суперфосфата.

Под зиму также рекомендуется вносить навоз (не чаще, чем 1 раз в 3-4 года). Это высокопитательное органическое удобрение удерживает азот в почве на длительное время. Пролежав несколько зимних месяцев под слоем снега, навоз превращается в питательный субстрат. Норма внесения составляет 3-4 кг на 1 кв.м.