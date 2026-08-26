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Как быстро избавиться от застарелого жира на посуде: простая хитрость 0 137

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро избавиться от застарелого жира на посуде: простая хитрость

Каждая хозяйка знает, как сложно отмывать нагар и застарелый жир со сковородок. Поэтому чистку часто откладывают, и в итоге отмыть посуду становится еще труднее. Рассмотрим, как всего за 20 минут избавиться от загрязнений.

 

Для начала возьмите любое средство для удаления жира и нагара в виде спрея. Главное требование — наличие щелочи в составе, так как именно она упрощает весь процесс.

Нанесите средство на разогретую сковороду. При попадании на раскаленную поверхность начнется реакция. Как только моющее средство перестанет шипеть, просто прополощите посуду под проточной водой. Дополнительные манипуляции не понадобятся, так как жир будет растворяться сам.

Однако такой способ чистки не подходит для антипригарной посуды!

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