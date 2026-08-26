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Как использовать листья рябины для хранения моркови 0 81

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать листья рябины для хранения моркови

Рассматриваем старый, но эффективный метод хранения моркови.

 

Сначала необходимо очистить морковь от земли и срезать ботву. Затем оставьте корнеплоды на пару дней под солнечными лучами, чтобы они хорошо просохли.

Удалите все испорченные и гнилые морковки, а здоровые разложите по ящикам. Сверху их следует присыпать сухими листьями рябины. Эти листья обладают антибактериальными и антисептическими свойствами, что помогает предотвратить развитие болезней.

Кроме того, листья рябины впитывают влагу, что снижает вероятность гниения моркови.

Ящики с морковью следует на неделю поместить в темное место. После этого урожай можно перенести на постоянное хранение в помещение с температурой около 1-2 градусов тепла и влажностью 85-90%.

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