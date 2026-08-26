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Как определить, что тыква созрела 0 165

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить, что тыква созрела

Плоды тыквы следует собирать до первых осенних холодов. Рассмотрим признаки, указывающие на то, что овощ готов к хранению.

 

Плотная кожура

Проверьте, достаточно ли кожура плода плотная. Для этого надавите на нее большим пальцем. Если вмятины не осталось – все в порядке.

Исключение составляет мускатная тыква, для которой характерна более нежная оболочка. Чтобы понять, созрела ли мускатная тыквина, оцените ее окраску. Она должна быть желтой, оранжевой или коричневой.

Четкий рисунок

У спелых овощей рисунок на поверхности плода ярко выражен. Однако есть исключение – зеленоплодные сорта и тыква Бенинказа при созревании покрываются белесым налетом.

Жесткая плодоножка

Место, которым тыква прикрепляется к плети, одревесневает и меняет свой цвет. У неспелых плодов он зеленый, а у созревших – серый.

Звонкий звук

Спелые тыквы, как и арбузы, издают звонкий звук при постукивании.

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