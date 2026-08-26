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Как правильно обрезать виноград осенью: пошаговое руководство 0 229

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно обрезать виноград осенью: пошаговое руководство

Правильная обрезка винограда осенью — залог хорошего урожая в будущем. Эта процедура помогает равномерно распределить питательные вещества по кусту, уравновешивая старую и молодую части растения.

 

Сначала с помощью острого секатора удалите побеги, которые уже отплодоносили.

Затем обрезайте ветви с менее чем 7 глазками. Боковые побеги, длина которых превышает 50 см, следует укоротить до 3 листьев. Удалите новые ростки, появившиеся на многолетних рукавах. Также подрежьте побеги длиной более метра, убирая примерно десятую часть от их длины.

Теперь можно приступить к формированию новой плодоносящей стрелы.

На сучке замещения оставьте 3 глазка, а на плодовой ветви — от 5 до 15, в зависимости от её размера.

На следующий год для формирования плодового звена выберите 2 лучшие ветки: верхняя будет использоваться для плодовой стрелки, а нижняя — для сучка замещения.

После завершения обрезки пригните лозу к земле и укройте дышащим материалом. Виноград может хорошо перезимовать под земляным укрытием.

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Редакция BB.LV
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