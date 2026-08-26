Корневища георгинов можно хранить в подвале или погребе, но есть и альтернативные способы. Рассмотрим, как сохранить георгины после цветения до следующего сезона.

Чтобы георгины зацвели в новом сезоне, необходимо обеспечить клубням теплую зимовку. Оставлять их в почве нельзя, так как после первых сильных холодов растения могут погибнуть. Оптимальная температура для хранения георгинов зимой составляет 3-6 градусов. При более низких температурах клубни могут промерзнуть, а при высоких — начать прорастать. Чтобы растения чувствовали себя комфортно до весны, их можно поместить в:

Песок

Деревянный ящик с песком можно разместить на балконе. Разложите посадочный материал так, чтобы заготовки не соприкасались друг с другом, а сверху накройте контейнер мешковиной.

Торф

Для хранения георгинов подойдет холодное место, куда не попадают солнечные лучи. Засыпьте дно емкости торфом, разместите корневища и присыпьте вторым слоем торфа.

Опилки

Хотя хранить песок или торф в холодильнике не очень удобно, пакет с опилками вполне подойдет. Для хранения георгинов лучше использовать опилки хвойных пород, так как они не высушат корневую систему. Просто положите корневища в бумажный пакет, пересыпьте древесной стружкой и отправьте заготовки в холодильник за закрытую дверцу.