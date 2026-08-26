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Как сохранить сыр, чтобы он не плесневел 0 132

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить сыр, чтобы он не плесневел

Сыр — это вкусный и полезный продукт, который отлично дополняет различные блюда и закуски. В этой статье мы расскажем, как правильно хранить сыр, чтобы он дольше оставался свежим.

 

Срок хранения сыра в холодильнике зависит от его сорта и может варьироваться от двух недель до месяца. Твердые сорта могут храниться дольше, в то время как мягкие сыры лучше оставлять в оригинальной упаковке для продления их свежести.

Не рекомендуется хранить сыр на верхних полках холодильника или в дверцах. Оптимальным местом для хранения является отделение для овощей. Также не стоит оборачивать сыр в полиэтилен; лучше использовать пергаментную бумагу.

Некоторые предпочитают хранить сыр в морозильной камере. Хотя он может храниться там до трех месяцев, это может негативно сказаться на его вкусовых качествах.

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