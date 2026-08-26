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Как выбрать растение для топиара: фигурная стрижка деревьев и кустов 0 66

Дом и сад
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать растение для топиара: фигурная стрижка деревьев и кустов

Топиар — это искусство художественной обрезки крон деревьев и кустарников для создания декоративных форм. Рассмотрим, как начать.

 

Стрижку растений начинают с пяти лет, когда корневая система уже хорошо развита. Рекомендуется приобретать саженцы в возрасте двух-трех лет, так как они недороги, хорошо приживаются и остаются гибкими, что важно для формирования направления роста.

Обычно за сезон растение подвергается одной или максимум двум стрижкам, в зависимости от интенсивности роста. За одну стрижку не следует удалять более 1/3 объема растения, формирование должно происходить постепенно.

Основные характеристики, которым должно соответствовать растение:

- медленный рост;

- способность образовывать замещающие побеги на протяжении всей жизни;

- наличие множества спящих почек на стволе;

- теневыносливость.

Варианты таких растений:

- Лиственные деревья: груша обыкновенная, яблоня лесная (дичок), различные виды ив, липа мелколистная, клен гиннала, клен татарский, вяз мелколистный.

- Хвойные деревья и кустарники: ель обыкновенная, ель колючая, лиственница сибирская, можжевельник обыкновенный, туя западная, можжевельник казацкий.

- Кустарники: смородина альпийская и золотистая, лапчатка кустарниковая, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, боярышник, пузыреплодник калинолистный.

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