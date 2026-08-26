Чтобы понять, когда пора выкапывать гладиолусы, обратите внимание на несколько важных моментов.

Луковицы гладиолусов любого сорта выкапывают из земли примерно через месяц после окончания цветения. Не стоит спешить избавляться от отцветших цветоносов сразу же — луковицы в течение этого месяца будут получать необходимое питание из части цветка, находящейся над землей.

Для поздних гладиолусов нужно помочь остановить цветение. За 2 недели до выкапывания следует обрезать все верхние цветоносы, оставив 3 снизу. Обрезку выполняют остро заточенным секатором, делая срез под углом 45 градусов, после чего место среза дезинфицируют ярким раствором марганцовки.

Определить готовность луковицы к выкапыванию можно по цветоносам — они должны быть полностью сухими и пожелтевшими.

Следует отметить, что опытные цветоводы рекомендуют в первую очередь убирать луковицы гладиолусов всех оттенков синего, красно-бордовые, фиолетовые и черные. Это связано с тем, что такие растения склонны к грибковым заболеваниям.

Если вы выращивали цветы из "деток", то их следует выкапывать последними — для созревания таким луковицам требуется примерно 1,5 месяца.