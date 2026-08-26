Не стоит откладывать обработку грунта в теплице от грибка и инфекций, полагаясь на морозы.
Обработку следует проводить в сухую погоду, когда температура воздуха составляет 10-15 градусов.
Существует три метода обработки:
Термический
Грядки заливают кипятком, затем накрывают светонепроницаемой пленкой. Через несколько суток пленку снимают, землю вскапывают и удаляют остатки растительности. Процедуру повторяют еще два раза.
Химический
Сначала вносят хлорную известь (100 г на 1 кв. м), затем проливают почву раствором марганцовки. После этого почву перекапывают.
Однако в первом и втором случаях вместе со спорами грибка и другими микроорганизмами погибает и почвенная микрофлора, которую потом придется восстанавливать. Этой проблемы можно избежать, используя третий способ.
Биологический
Специальные средства уничтожают грибки и инфекции, не нанося вреда составу и структуре почвы. В основном применяются препараты «Азотофит», «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитоцид» и подобные.
Если использовать препараты согласно инструкции, риск передозировки будет минимальным.
После обработки рекомендуется высаживать сидераты.
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