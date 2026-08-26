Не стоит откладывать обработку грунта в теплице от грибка и инфекций, полагаясь на морозы.

Обработку следует проводить в сухую погоду, когда температура воздуха составляет 10-15 градусов.

Существует три метода обработки:

Термический

Грядки заливают кипятком, затем накрывают светонепроницаемой пленкой. Через несколько суток пленку снимают, землю вскапывают и удаляют остатки растительности. Процедуру повторяют еще два раза.

Химический

Сначала вносят хлорную известь (100 г на 1 кв. м), затем проливают почву раствором марганцовки. После этого почву перекапывают.

Однако в первом и втором случаях вместе со спорами грибка и другими микроорганизмами погибает и почвенная микрофлора, которую потом придется восстанавливать. Этой проблемы можно избежать, используя третий способ.

Биологический

Специальные средства уничтожают грибки и инфекции, не нанося вреда составу и структуре почвы. В основном применяются препараты «Азотофит», «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитоцид» и подобные.

Если использовать препараты согласно инструкции, риск передозировки будет минимальным.

После обработки рекомендуется высаживать сидераты.