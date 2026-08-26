Иногда мы не замечаем, что дерево умирает или серьезно заболело. Осенью стоит провести тщательную проверку сада. Рассмотрим признаки, указывающие на необходимость спила дерева.

Дерево наклонилось

Если большое взрослое дерево начало наклоняться в сторону, это может свидетельствовать о повреждении корней или их гибели.

Дерево покрылось глубокими трещинами

Каждая трещина является открытой раной, требующей лечения. Если трещина проходит через весь ствол, занимает значительную площадь или дерево ослаблено множественными щелями, то лечение, скорее всего, не даст результатов.

На дереве есть открытые раны

Деревья с серьезными повреждениями ствола и ветвей быстрее теряют способность плодоносить и становятся привлекательными для вредителей.

У дерева отваливается кора, опадают ветви, листья и недозревшие плоды

Эти признаки указывают на нехватку питательных веществ, что может быть следствием поражения корневой системы.

Дерево начало гнить

Неправильная посадка, близость грунтовых вод, болезни, вредители и естественное старение растения — основные причины гнили деревьев. На стволе и ветвях могут появляться вздутия, древесина под корой трухлеет, наблюдаются подгнившие участки. Если это молодое дерево, посаженное неправильно, стоит попытаться его спасти. Однако если гниет старое и слабо плодоносящее растение, лучше его спилить.

Дерево сильно повреждено вредителями

Если растение практически полностью поражено насекомыми, его лучше спилить. Также стоит проверить соседние деревья на наличие вредителей.

Дерево погибло или умирает

Погибшие или засохшие деревья обязательно нужно спиливать. Желательно делать это до полного увядания, так как в процессе они становятся прибежищем для болезней и вредителей.

Признаки того, что жизнь растения подходит к концу:

- отсутствие прироста в высоту,

- половина ветвей в кроне сухая,

- листья мелкие и сильно опадают,

- под корой нет живой ткани,

- верхушка дерева начала сохнуть.