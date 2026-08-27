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Как эффективно бороться с порослью малины для сохранения урожая 0 117

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно бороться с порослью малины для сохранения урожая

Если не следить за малинником, он может превратиться в густые заросли. Удаление молодой поросли малины в течение вегетативного периода поможет сохранить питательные вещества и повысить урожайность.

 

Чтобы предотвратить распространение малиновой поросли, рекомендуется установить барьеры вокруг участка, используя шифер, металлические листы или другие прочные материалы. Некоторые садоводы высаживают щавель или чеснок вокруг кустов или рядов малины, что также помогает снизить количество поросли.

Для контроля за порослью необходимо перекопать участок и удалить все лишние побеги. После этого следует покрыть почву в обработанной зоне слоем мульчи, например, опилками. Участок оставляют в таком состоянии на три недели. По истечении этого времени мульчу снимают и снова перекопают, извлекая корешки. Окрепшие побеги можно подрубить лопатой, что не повредит корневой системе, но приведет к засыханию поросли.

Важно не вырезать корневые побеги, так как они могут разрастись еще больше!

Малина плодоносит только на побегах второго года. Поэтому для повышения урожайности следует срезать под корень те ответвления, на которых в текущем году были ягоды.

Таким же образом избавляются от мелкой корневой поросли. Не удаляйте однолетние побеги, так как они должны дать хороший урожай в текущем сезоне.

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