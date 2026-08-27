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Как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше сохранялись 0 73

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше сохранялись

Сезон ягод приносит множество вкусных и полезных плодов, но они часто быстро портятся. Узнайте, как продлить срок хранения ягод и предотвратить их заплесневение.

 

Как правильно хранить ягоды, чтобы они оставались свежими как можно дольше?

Вот несколько способов, которые помогут продлить срок хранения ягод и снизить риск их заплесневения в холодильнике.

Клубника, черника, малина, смородина и многие другие ягоды часто продаются в супермаркетах или на рынках в пластиковых контейнерах с отверстиями. Обычно, купив такие ягоды, мы ставим их в холодильник.

Эксперт Элис Бир объясняет, что ягоды имеют пористую структуру, нежную текстуру и тонкую кожицу, из-за чего они могут быстро портиться, образуя серо-голубую плесень или теряя форму.

"Чтобы решить эту проблему, положите ягоды в миску с одной чашкой уксуса и двумя чашками воды", - говорит эксперт. "Оставьте ягоды в уксусе на 10 минут, затем промойте их, высушите и поместите в контейнер с бумажным полотенцем. Уксус убивает плесень на поверхности, но ягоды не будут пахнуть уксусом, так как их промыли. Важно хранить ягоды с бумажными полотенцами, которые впитывают влагу", - делится лайфхаком Элис.

Эксперт также рекомендует переложить ягоды в неглубокий контейнер и накрыть его бумажным полотенцем. При таком способе хранения ягоды могут оставаться свежими до 10 дней.

Кроме того, важно избегать самых холодных зон в холодильнике для хранения ягод. Лучше всего размещать их спереди и в центре, где температура менее низкая. Это также поможет вам не забыть о ягодах, так как они будут всегда на виду.

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