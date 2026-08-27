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Как предотвратить растрескивание помидоров 0 37

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

Вырастить хороший урожай помидоров — мечта каждого огородника. Но что делать, если ваши помидоры начали трескаться?

 

Иногда у помидоров возникает проблема — они начинают трескаться. Это часто происходит прямо перед созреванием. Вы смогли избежать грибковых заболеваний, фитофтороза и ночных заморозков, но на почти созревших плодах появляются трещины, которые со временем углубляются, и через них можно увидеть внутренности помидора.

Глубокие трещины чаще всего возникают после периода засухи, когда идут обильные дожди. Или, если в течение недели была засушливая погода, а в выходные вы начали полив. Проблема с растрескиванием помидоров связана с нехваткой воды и последующим обильным поливом.

Когда воды недостаточно, помидоры могут выглядеть пышными и сочными, но их кожица пересыхает и трескается, как ваша кожа, если вам не хватает влаги. А когда помидоры быстро получают много воды, они наполняются ею, и кожица лопается, как переполненный водяной шар.

Чем опасны трещины на помидорах

Трещины на помидорах не только портят их внешний вид и затрудняют обработку (растрескавшиеся помидоры сложно очистить от кожуры), но и могут привести к порче плодов и всего куста. Через трещины бактерии и грибки могут проникать в плоды, вызывая их гниение и обеспечивая легкий доступ вредителям.

Как предотвратить трещины на помидорах

Чтобы минимизировать растрескивание томатов, регулярно и равномерно поливайте растения. Защитите их от сильной засухи в ваше отсутствие.

Отличным профилактическим средством будет мульчирование грядок с помидорами. Мульча защищает почву от пересыхания, что поможет избежать растрескивания, даже если вы пропустите полив.

Также в жару поможет удаление нижних листьев — так вашим томатам достанется больше воды.

Не забудьте удобрять помидоры в соответствии с инструкциями на упаковке удобрения. Удобрения важны для поддержания здоровья почвы, чтобы ваши растения могли производить как можно больше томатов.

Следуя этим правилам, вы сможете вырастить много красивых помидоров.

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