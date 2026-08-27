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Как вернуть черствому хлебу свежесть: советы от шеф-повара 1 70

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть черствому хлебу свежесть: советы от шеф-повара

Шеф-повар Тристан Уэлч делится простым способом, как сделать хлеб снова мягким и вкусным.

 

Тристан рекомендует сначала намочить черствый хлеб. Это можно сделать, просто подержав его под струей воды. Важно, чтобы хлеб хорошо пропитался влагой.

Затем, когда хлеб станет очень влажным, его следует поместить в разогретую до 200 градусов духовку на примерно пять минут.

Для больших буханок может потребоваться немного больше времени в духовке.

После того как хлеб немного остынет, его можно подавать к столу, и он уже не будет черствым.

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Редакция BB.LV
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