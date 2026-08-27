Шеф-повар Тристан Уэлч делится простым способом, как сделать хлеб снова мягким и вкусным.
Тристан рекомендует сначала намочить черствый хлеб. Это можно сделать, просто подержав его под струей воды. Важно, чтобы хлеб хорошо пропитался влагой.
Затем, когда хлеб станет очень влажным, его следует поместить в разогретую до 200 градусов духовку на примерно пять минут.
Для больших буханок может потребоваться немного больше времени в духовке.
После того как хлеб немного остынет, его можно подавать к столу, и он уже не будет черствым.
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