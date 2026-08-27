Не все огородники могут позволить себе каждый год высеивать картофель на новом месте. Выращивать культуру на старом месте возможно, но следует учитывать четыре ключевых правила.

Ботва

Зеленую массу, которая постепенно засыхает, скашивают за несколько дней до уборки урожая. Ее не следует оставлять перегнивать на участке. В этом случае есть два варианта: сжечь и разбросать золу, либо вывезти за пределы участка, чтобы патогены не перезимовали в почве.

Обработка почвы

После уборки урожая, когда землю готовят к зимовке, почву обрабатывают биофунгицидами, которые уничтожают патогенную среду. Она может выжить, например, на корнях сорняков. Поэтому обработку обязательно нужно провести, если планируется высадка картофеля на то же самое место.

Высадка сидератов

Ценность сидератов для почвы сложно переоценить. В данном случае высадка сидератов крайне важна. Можно выбрать из горчицы, люпина, редьки, фацелии.

Обработка семян

Семенную картошку перед отправкой на зимнее хранение обрабатывают биофунгицидами, которые содержат сенную палочку. После обработки посадочный материал просушивают на свежем воздухе.