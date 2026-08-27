Комнатный мини-газон прекрасно вписывается в интерьер. Вырастить его самостоятельно не составит труда, а при должном уходе он будет радовать глаз на протяжении 3-4 лет.

Создать домашний газон можно в просторном ящике, горшке, вазоне или балконном цветочном ящике. Если комната большая, такую растительную конструкцию можно разместить на полу, позволяя ходить по траве босиком.

На дно контейнера уложите дренаж, например, камешки или шарики керамзита. Если вы не уверены в чистоте дренажа, продезинфицируйте его, залив кипятком. Грунт можно взять с участка или приобрести готовый в магазине.

Поскольку газон будет находиться в комнате, солнечного света ему будет меньше, чем на улице. Поэтому лучше выбирать теневыносливые травы. Обратите внимание на упаковки с семенами: на них всегда указано, подходит ли газон для тени или солнечного места.

Посев семян осуществляется так же, как и на обычном газоне: семена равномерно распределяются по поверхности почвы, после чего загребаются небольшими грабельками или присыпаются слоем земли толщиной 1-1,5 см.

Стрижка домашнего газона не потребуется часто, так как при недостатке солнечного света травы растут медленно. Обычно достаточно одной стрижки в месяц. Удобно подстригать траву садовыми ножницами с длинными ручками.

Поливать газон нужно нечасто, но обильно, чтобы корни активно развивались. Важно помнить, что к корням должен поступать кислород, иначе они могут начать гнить. Поэтому рекомендуется проводить аэрацию 2-3 раза в месяц, прокалывая грунт в нескольких местах.