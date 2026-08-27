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Нужно ли удобрять алоэ 0 71

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли удобрять алоэ

Алоэ популярно благодаря своим лечебным свойствам и способности очищать воздух. Это неприхотливое растение, но его все же нужно периодически подкармливать.

 

Здоровое алоэ радует глаз крепким стволом и мясистыми листьями. Если же листья становятся мелкими и бледными, ствол тонким, а нижние листья отмирают, это сигнал о том, что растению не хватает энергии, и его необходимо восстановить. Цветоводы советуют использовать минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Без этих элементов алоэ может быстро погибнуть.

Алоэ – уникальное растение, которое не только поглощает влагу, но и полезные вещества из почвы. Специалисты отмечают, что уже через два месяца после посадки земля начинает терять свои питательные свойства. Подкормка становится необходимой в период замедления роста растения.

При проведении подкормок следует учитывать несколько правил:

* Не распыляйте растворы на листья, чтобы избежать заболеваний.

* После пересадки в новый грунт начинать подкормку рекомендуется не ранее чем через шесть месяцев.

* Растения, купленные в магазине, начинают подкармливать не раньше чем через месяц.

* Удобрения вносят в почву только после обильного полива, так как внесение в сухую почву может привести к ожогам корней.

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