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Пять комнатных растений, которые стоит посадить для улучшения здоровья 0 69

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять комнатных растений, которые стоит посадить для улучшения здоровья

Выбор комнатных растений должен быть осознанным, чтобы они приносили максимальную пользу. Некоторые из них очищают воздух, другие борются с патогенами, а третьи помогают улучшить настроение и качество сна.

 

Хлорофитум

Это одно из самых неприхотливых домашних растений. Хлорофитум считается отличным очистителем воздуха, особенно после ремонта или покупки новой мебели. Обычно его ставят в жилых комнатах или на кухне, где он наращивает объемные листья.

Пеларгония

Также известная как герань, она устраняет запахи сырости и затхлости. Герань не только борется с неприятными запахами, но и уничтожает патогенные микроорганизмы.

Хотя пеларгония полезна, у некоторых людей ее запах может вызывать головную боль.

Розмарин

Это растение особенно полезно для людей, страдающих от астмы или бронхита. Листья розмарина также используются для приготовления травяного чая.

Мята

Это растение выделяет аромат, который может помочь снять головную боль и улучшить настроение. Листья мяты часто используют в кулинарии, добавляя их в десерты или чай.

Адиантум

Известный также как курчавый папоротник, это растение хорошо подходит для спальни, так как способствует улучшению качества сна.

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Редакция BB.LV
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