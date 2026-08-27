Кухонные доски используются для нарезки овощей, фруктов, рыбы и мяса. На их поверхности остаются соки, запахи и кусочки продуктов. Правильный уход за доской поможет продлить срок её службы. Рассмотрим, как это сделать.

Сразу после использования промойте доску тёплой водой и тщательно высушите. Затем положите её на горизонтальную поверхность, чтобы избежать деформации.

Не рекомендуется замачивать доску. Для удаления пятен от сока ягод и фруктов посыпьте поверхность солью и содой, а затем протрите половинкой лимона.

Периодически полезно промасливать кухонную доску. Обратите внимание, что подсолнечное или оливковое масло для этой цели не подходят, так как могут оставить неприятный запах. Лучше использовать вазелиновое масло или пищевой пчелиный воск, которые можно приобрести в аптеке.

После нескольких лет использования проведите восстановительную процедуру для доски. Сначала отшлифуйте глубокие порезы грубой наждачной бумагой, затем отполируйте мелкие изъяны. После этого вымойте доску с мылом и промаслите её.