Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уход за кухонными досками 0 139

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за кухонными досками

Кухонные доски используются для нарезки овощей, фруктов, рыбы и мяса. На их поверхности остаются соки, запахи и кусочки продуктов. Правильный уход за доской поможет продлить срок её службы. Рассмотрим, как это сделать.

 

Сразу после использования промойте доску тёплой водой и тщательно высушите. Затем положите её на горизонтальную поверхность, чтобы избежать деформации.

Не рекомендуется замачивать доску. Для удаления пятен от сока ягод и фруктов посыпьте поверхность солью и содой, а затем протрите половинкой лимона.

Периодически полезно промасливать кухонную доску. Обратите внимание, что подсолнечное или оливковое масло для этой цели не подходят, так как могут оставить неприятный запах. Лучше использовать вазелиновое масло или пищевой пчелиный воск, которые можно приобрести в аптеке.

После нескольких лет использования проведите восстановительную процедуру для доски. Сначала отшлифуйте глубокие порезы грубой наждачной бумагой, затем отполируйте мелкие изъяны. После этого вымойте доску с мылом и промаслите её.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обработка теплицы от грибка и инфекций осенью
Изображение к статье: Как правильно обрезать виноград осенью: пошаговое руководство
Изображение к статье: Как определить, что тыква созрела
Изображение к статье: Как выбрать растение для топиара: фигурная стрижка деревьев и кустов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Яёи Кусамa
Lifenews
Изображение к статье: горы Непала
ЧП и криминал
Изображение к статье: Тыквенное масло.
Люблю!
Изображение к статье: запуск спутника
Техно
1
Изображение к статье: Оползень в Непале. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: электропоезд
Наша Латвия
Изображение к статье: Яёи Кусамa
Lifenews
Изображение к статье: горы Непала
ЧП и криминал
Изображение к статье: Тыквенное масло.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео