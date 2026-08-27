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Зарядка смартфона: три распространенные ошибки пользователей 0 79

Дом и сад
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зарядка смартфона: три распространенные ошибки пользователей

Многие пользователи совершают ошибки при зарядке своих смартфонов. Что может быть проще, чем зарядить телефон?

 

Однако простота не всегда гарантирует эффективность и безопасность этого процесса. В этой статье мы расскажем о том, чего лучше избегать при зарядке.

Во время зарядки не стоит продолжать использовать телефон — дайте ему немного отдохнуть.

Почему это важно? Использование устройства во время зарядки увеличивает нагрузку на процессор, что негативно сказывается на состоянии аккумулятора.

Не рекомендуется заряжать смартфон в ванной. Повышенная влажность может нанести серьезный вред устройству.

Если вода попадет на заряжающийся гаджет, это может привести к опасным последствиям для вашего здоровья и даже жизни.

Также лучше избегать зарядки смартфонов в автомобиле. Причина в том, что при запуске двигателя могут происходить скачки напряжения, как и во время грозы.

Если нет другого выбора, старайтесь заряжать устройство в автомобиле только во время движения.

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