Узнайте, как быстро и легко избавиться от старых пятен и загрязнений на пластиковом подоконнике.
Начните с того, что смочите тряпку в воде и хорошо отожмите ее.
Протрите подоконник, просто увлажняя его без особых усилий.
Затем расправьте тряпку и обильно пропитайте ее 9-процентным уксусом, добавив немного средства для мытья посуды.
Тщательно потрите подоконник, предварительно присыпанный содой. В процессе образуется пена, которую нужно оставить на 10-15 минут.
По истечении времени протрите подоконник чистой влажной тряпкой.
Готово!
Оставить комментарий