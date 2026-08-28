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Эффективный способ очистки пластикового подоконника 0 30

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подоконник

Узнайте, как быстро и легко избавиться от старых пятен и загрязнений на пластиковом подоконнике.

 

Начните с того, что смочите тряпку в воде и хорошо отожмите ее.

Протрите подоконник, просто увлажняя его без особых усилий.

Затем расправьте тряпку и обильно пропитайте ее 9-процентным уксусом, добавив немного средства для мытья посуды.

Тщательно потрите подоконник, предварительно присыпанный содой. В процессе образуется пена, которую нужно оставить на 10-15 минут.

По истечении времени протрите подоконник чистой влажной тряпкой.

Готово!

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