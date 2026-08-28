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Груша: преимущества осенней посадки 0 38

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Груша: преимущества осенней посадки

Посаженная осенью груша лучше переносит зимние условия и менее подвержена болезням. При посадке важно учитывать, что все процессы жизнедеятельности дерева должны быть замедлены.

 

Осенняя посадка груши возможна в двух случаях:

* Если саженец все еще развивается и листья не опали. Важно выбирать деревья, которые были недавно выкопаны и имеют зелёные листья. Такой саженец успеет укорениться до первых холодов. Не рекомендуется высаживать грушу при температуре выше 15 градусов, так как это может вызвать активный обмен веществ и рост растения перед холодами. Обычно посадку проводят в конце сентября.

* Если саженец уже сбросил листья и находится в стадии зимования. В этом случае следует ориентироваться на погоду. Если температура в течение суток колеблется от 3 до 7 градусов тепла, высаживать еще можно. Саженец успеет укорениться, а весной начнет активно развиваться.

Слишком поздно высаживать фруктовое дерево осенью не рекомендуется, лучше дождаться весны. Крайний срок для посадки груши — середина октября. Саженцы можно хранить в течение 2-3 месяцев при влажности около 85% и температуре около нуля градусов.

Перед наступлением зимы рекомендуется обвязать молодые стволы груши еловыми ветками или другим утепляющим материалом. Это поможет защитить молодые растения от повреждений со стороны мышей или зайцев. Чтобы почва не промерзла, приствольный круг можно укрыть навозом, немного отступив от ствола, чтобы избежать его загнивания.

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