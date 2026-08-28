Облепиха

У облепихи крушиновидной, склонной к загущению и оголению, обрезку лучше совмещать со сбором урожая. Это позволяет удалять часть ветвей с плодами и обирать их в более комфортных условиях дома.

Малина

Осенью, во время листопада, удобно вырезать отплодоносившие побеги малины обыкновенной. В это время хорошо видна разница между молодыми и старыми побегами. Удалять следует только старые или поврежденные побеги, срезая их как можно ниже, на уровне почвы.

Ежевика

Ежегодно отплодоносившие стебли ежевики вырезайте у самого основания. Молодые однолетние побеги поздней осенью следует пригнуть к земле. Учитывайте, что этот кустарник имеет колючие стебли, поэтому при обрезке необходимо использовать плотные перчатки и куртку для защиты.

Крыжовник

Удалите у куста старые, больные и слабые побеги. Также можно укоротить поникающие ветви, чтобы облегчить уход за кустарником. Загущение может привести к развитию болезней, в том числе поражению мучнистой росой, поэтому важно своевременно прореживать куст.

Смородина

Для черной и красной смородины, которые рано пробуждаются, предпочтительна осенняя обрезка. Весной можно упустить момент, когда растение еще находится в состоянии покоя. Осенью в самом основании кустов вырезаем сухие и старые (старше 6 лет) ветви, а также поврежденные и недоразвитые побеги.

Жимолость

У съедобных жимолостей санитарную обрезку начинают проводить с шестилетнего возраста. Удаляйте самые старые ветви до разветвления, так как именно там сосредоточены спящие почки. Укорачивать остальные побеги не следует, так как на однолетних приростах закладываются генеративные почки, из которых образуется урожай в следующем году.

Актинидия

Осенний срок обрезки обусловлен тем, что в это время исключен "плач" лианы и ее иссушение. У актинидии, начиная с 10-летнего возраста, заменяйте одну старую ветвь на молодой вегетативный побег ежегодно.

Калина

Для хорошего плодоношения калине обыкновенной необходима формировка. Через 2-3 года после посадки осенью можно начать формировать кусты, удаляя все ветви, кроме 5-7 будущих скелетных. С 8-10 лет проводится прореживание, вырезаются самые старые ветви у основания, но делать это нужно только после сбора урожая.

Цидония (айва японская)

Осенью, после плодоношения, вырезают 5-летние ветви, так как они становятся менее продуктивными и затеняют другие. Удаляют старые и лежащие на земле вертикально растущие побеги. Ставку делают на самые ценные ветви, которые на расстоянии 15-40 см от поверхности почвы принимают горизонтальное положение и хорошо укрываются снегом.