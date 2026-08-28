Мелкие насекомые могут неожиданно появиться на кухне, особенно если оставить открытой банку с вареньем или недопитую чашку с компотом.

Это дрозофила фруктовая, или, проще говоря, плодовая мушка. Она питается растительным соком и гниющими растительными остатками, откладывая яйца (по несколько десятков за раз и до нескольких сотен за всю жизнь).

Личинки мух вылупляются из яиц уже через 24 часа, в течение которых они питаются микроорганизмами, разлагающими фрукты, а также веществами самих фруктов. Еще через 10 дней появляется новое взрослое половозрелое насекомое, готовое к размножению.

В поисках пищи крошечная дрозофила может пролететь более 10 км без посадки! Поэтому она может попасть к вам через открытое окно, привлеченная фруктовым ароматом. Также фрукты и овощи, купленные на рынке или в магазине, могут быть заражены личинками или яйцами насекомых, особенно если плоды имеют подгнившие или поврежденные участки.

Чтобы избавиться от дрозофил, необходимо тщательно соблюдать чистоту и санитарные нормы.

Кроме того, можно использовать природные репелленты — ароматы лаванды, мяты, базилика, гвоздики, лавра и лемонграсса. Эти растения можно выращивать в горшках на подоконнике или хранить их листья в высушенном виде в полотняных мешочках на кухне.

Дрозофилам также не нравится аромат камфоры, которую можно разогреть на сковороде и дымом "окурить" помещение.

Если мошек слишком много, можно приготовить ловушки из стакана с наполнителем и бумажного конуса, установленного в нем. В качестве наполнителя-приманки используйте яблочный уксус, пиво или подгнившие кусочки фруктов.