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Как обработать лук и чеснок для долгого хранения 0 18

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лук

Даже если плоды выглядят хорошо, это не гарантирует их сохранность. Рассмотрим, как правильно обработать урожай.

 

Качественный урожай – это крупные и здоровые плоды, которые могут долго храниться. Однако при выкопке лука или чеснока можно обнаружить, что некоторые головки начинают подгнивать. Хранить их вместе со здоровыми нельзя, так как это может привести к порче всего урожая. Такие плоды следует выбросить.

Кроме того, визуально хорошие головки лука и чеснока перед сушкой рекомендуется обработать раствором марганцовки. Для этого на 10 литров воды добавляют одну чайную ложку перманганата калия. В розоватую жидкость плоды помещают всего на две минуты.

После этого лук и чеснок необходимо тщательно промыть под проточной водой.

Затем можно переходить к сушке урожая и его хранению.

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