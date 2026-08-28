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Как хранить цветную капусту в домашних условиях? 0 54

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как хранить цветную капусту в домашних условиях?

Цветная капуста богата витаминами и микроэлементами, такими как железо, калий, фосфор и магний. В этой статье мы расскажем, как сохранить собранный урожай в квартире, чтобы капуста не потеряла свои полезные свойства.

 

Балкон

Цветную капусту можно хранить на балконе, но только в утепленном помещении, где температура даже ночью не опускается ниже нуля.

Холодильник

Для хранения овоща в холодильнике удалите лишние листья и положите капусту в пакеты. Убедитесь, что пакет находится в отсеке для овощей, где нет доступа воздуха. Чтобы снизить риск попадания влаги, соцветия можно обернуть бумагой перед помещением в пакет. Срок хранения в холодильнике составляет до полугода.

Морозильник

Капустные соцветия отлично подходят для заморозки. Перед заморозкой их нужно разобрать на мелкие части, промыть и отварить в течение 5 минут. После этого воду следует сцеживать, а соцветия выкладывать на ткань для просушки. Затем их помещают в пластиковую тару или пакеты и отправляют в морозильник. Замороженная капуста сохраняет свои полезные свойства и может использоваться в течение всей зимы.

Важно помнить, что размороженный продукт не следует замораживать повторно, так как это может привести к потере питательных веществ и началу процесса гниения.

При длительном хранении в морозильной камере рекомендуется периодически встряхивать пакеты с капустой, чтобы она не слеживалась в комки и не портилась. Если вы заметили слегка деформированные соцветия, их следует употребить в пищу в первую очередь.

Независимо от выбранного способа хранения, необходимо периодически проверять урожай:

- если появились проросшие листочки или желтые края соцветий, их нужно удалить;

- если есть подгнившие участки, капусту следует переложить и сменить бумагу и пленку;

- избегайте колебаний температуры.

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