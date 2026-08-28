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Какие декоративные кустарники нужно обрезать осенью 0 103

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красивый сад

Осенняя обрезка — важный этап в уходе за декоративными кустарниками. В этой статье расскажем, на что стоит обратить внимание. Не забудьте перед обрезкой дезинфицировать инструменты — это поможет предотвратить распространение болезней в саду. Лезвия секатора можно дезинфицировать различными способами: подержать над огнем, протереть раствором марганцовки, спиртом или керосином.

 

Барбарисы

Поздней осенью, после плодоношения, барбарисы, как листопадные, так и вечнозеленые, нуждаются в формирующей обрезке, которая поможет сохранить их красивую форму. Укорачиваем побеги, которые за лето выросли за пределы кроны.

Бересклеты

В начале осени проводим основную обрезку, которая включает укорачивание сильнорослых ветвей и удаление зеленолистных побегов. Живые изгороди из бересклетов стригут не только в мае, но и в начале осени. Если требуется корректировка контура листопадных видов, обрезку проводят после опадания плодов.

Боярышники

Боярышник не требует частой обрезки, но при необходимости прореживания её проводят поздней осенью, удаляя все ветви, загущающие крону.

Гортензии

Гортензии долго сохраняют декоративность своих соцветий, поэтому их обрезают осенью. Желательно сделать это до первого снега, чтобы побеги не сломались под тяжестью и куст не развалился.

Гранатник обыкновенный

Если у вас есть это южное растение, не забудьте после окончания плодоношения удалить все ослабленные побеги. На следующий год гранатник отблагодарит вас хорошим урожаем.

Розы

В сентябре, пока ещё стоит теплая погода, у роз удаляют только отцветшие цветки, чтобы не стимулировать рост новых побегов и не ослабить растение перед зимой. Исключение составляют плетистые мелкоцветковые сорта, у которых нужно полностью удалить отцветшие плети. В октябре, после первых заморозков, розы обрезают на 20-25 см, удаляя невызревшие побеги.

Шиповник

Осенью можно провести сложную обрезку, удаляя отпрыски, загущающие куст. Эта процедура необходима для поддержания продуктивности растения и сохранения размера плодов. Основная задача — формирование куста с разновозрастными ветвями, которых должно быть 15-20 штук. Удаляйте 6-7-летние, поврежденные и загущающие ветви, оставляя 2-3 сильных замещающих побега. Для ускорения плодоношения в сентябре срезаем верхушки однолетних побегов.

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