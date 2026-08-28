Не стоит выбрасывать пластиковые канистры — они прочные и могут послужить в домашнем хозяйстве. Вот несколько простых идей, как их использовать:

Дачный умывальник

На нижней части широкой стенки канистры, на удобном расстоянии от дна, просверлите отверстие нужного диаметра. Вставьте муфту резьбой наружу, поставьте на нее прокладку и закрутите прижимную гайку. Подсоедините патрубок, предварительно обмотав резьбу фум-лентой.

Для прочности лучше крепить умывальник саморезами, так как наполненная емкость будет тяжелой. Для удобства добавления воды в стандартное горлышко канистры можно использовать самодельную воронку из срезанной пластиковой бутылки.

Чтобы дачный умывальник служил долго, по окончании теплого времени года его следует снять и хранить в сухом помещении.

Кашпо

Канистру (желательно не более 5 литров) разрежьте по горизонтали острым ножом или скальпелем. Обработайте края мелкой наждачной бумагой. Шилом проткните отверстия с каждой стороны и вставьте в них декоративную веревку или шнур, сформировав единый подвес с петлей.

Поверхность кашпо можно оформить. Красиво будет смотреться ажурный чехол из джутовой веревки, сплетенный в технике макраме. Для уличного вазона больше подойдет роспись, выполненная стойкими масляными или акриловыми красками.

Рыболовный ящик

Прочный рыболовный ящик можно сделать из обычной пластиковой канистры большого объема (20-25 литров). Предварительно определите высоту будущего ящика, чтобы на нем было удобно сидеть, и срежьте ненужную верхнюю часть.

Из другой канистры (объемом 5 литров) отрежьте боковые стенки, чтобы получились невысокие емкости для дополнительных карманов. Скрепите все части поделки заклепками или болтами. Выпилите из фанеры крышку для ящика, приклейте к ней поролон и обтяните дерматином. Укрепите верхний край ящика алюминиевым уголком, стеклотканью или эпоксидным клеем. Установите крышку на поворотные шарниры или мебельные петли.

Сделайте из фанеры внутренние перегородки для укрепления ящика и придания дополнительной жесткости в вертикальном и поперечном направлениях.

Осталось только сделать ручку. Для этого просверлите в нужных местах два отверстия и проденьте через них толстую проволоку или веревку.

Полки для гаража

Разрежьте канистру так, чтобы осталась одна стенка и дно с загнутым краем. Выпилите из фанеры полочку шириной примерно в два раза больше размера обрезанного дна. На деревообрабатывающем станке или ножовкой пропилите в фанере узкий паз, вставьте в щель срез дна канистры и зафиксируйте фанеру клеем. Полочка получится очень прочной и компактной. Прикрепите самодельную конструкцию на стену в удобном месте. Эта модель рассчитана на хранение легких деталей. Если нужно разместить большой объем предметов, можно соорудить целый стеллаж.

Для этого предварительно изготовьте полки из ДСП или фанеры и на них разместите нужное количество пустых пластиковых емкостей с одной отрезанной стенкой. В таких емкостях удобно хранить молотки, отвертки, а при наличии внутренних перегородок — и метизы.