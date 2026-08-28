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Почему разбившееся зеркало предвещает семь лет бед? 0 103

Дом и сад
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему разбившееся зеркало предвещает семь лет бед?

Несчастье от разбитого зеркала может быть связано не только с риском порезаться осколками, но и с интересной историей.

 

Эта примета уходит корнями в историю первых зеркал, которые до середины XIX века изготавливались из ртутно-оловянного сплава. Мастера, создававшие такие зеркала, часто страдали от отравления ядовитыми парами.

«Зеркала покрывали ртутью, а сверху наносили защитный слой, который предотвращал стекание и испарение ртути, — объясняют эксперты. — Если зеркало трескалось или разбивалось, пары ртути попадали в дом и отравляли его жителей. Последствия могли быть очень серьезными».

Поскольку избавиться от ртути в помещении было сложно, это могло затянуться на длительное время. Вот откуда и возникла фраза о «семи годах бед».

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