Несчастье от разбитого зеркала может быть связано не только с риском порезаться осколками, но и с интересной историей.

Эта примета уходит корнями в историю первых зеркал, которые до середины XIX века изготавливались из ртутно-оловянного сплава. Мастера, создававшие такие зеркала, часто страдали от отравления ядовитыми парами.

«Зеркала покрывали ртутью, а сверху наносили защитный слой, который предотвращал стекание и испарение ртути, — объясняют эксперты. — Если зеркало трескалось или разбивалось, пары ртути попадали в дом и отравляли его жителей. Последствия могли быть очень серьезными».

Поскольку избавиться от ртути в помещении было сложно, это могло затянуться на длительное время. Вот откуда и возникла фраза о «семи годах бед».