Дезинфекция теплицы и погреба

После сбора урожая и перед его хранением важно провести дезинфекцию теплиц и погреба. Эта процедура особенно актуальна, если растения болели. Для дезинфекции погреба рекомендуется использовать крепкий раствор (2-3 ч. л. на 1 ведро воды), работу следует выполнять в резиновых перчатках и респираторе.

Процедура включает несколько этапов:

- Уберите паутину, мусор, грязь и остатки растений. Очистите полки, стены, каркас, пол и двери.

- Тщательно промойте все элементы погреба или теплицы раствором марганцовки, используя тряпку. Деревянные детали лучше замочить в растворе на несколько часов, а затем просушить на воздухе.

- Проветривайте помещение в течение нескольких дней.

Дезинфекция садового инструмента

Чтобы предотвратить перенос болезней с одного растения на другое, необходимо обеззараживать садовый инвентарь. Мелкий инструмент (секаторы, ножницы, пилы, ножи) рекомендуется обрабатывать перед каждым использованием, крупный (лопаты, вилы, мотыги, грабли) — в конце сезона. Для этой процедуры нужен крепкий раствор (1 ч. л. на 1 л воды). Работу выполняйте в резиновых перчатках, промывайте инвентарь губкой или тряпкой, затем высушивайте и убирайте на хранение.

Дезинфекция рассадной тары

Если тара для рассады использовалась ранее, ее также следует обеззаразить раствором марганцовки. Для этого пластиковую тару промывают раствором (3 ч. л. на 10 л воды), а деревянную замачивают на несколько часов. Затем емкости высушивают. Аналогичной обработке можно подвергнуть и торфяную тару, что предотвратит образование плесени.

Обеззараживание почвы

Можно обрабатывать как почву для рассады, так и находящуюся на грядках. Для этого готовят крепкий раствор марганцовки (1 ч. л. на 1 литр воды) и обильно поливают им грунт. Даже если материал куплен в магазине, такая обработка не будет лишней. Для усиления эффекта рекомендуется подогреть раствор до 70° С. Когда почва остынет и немного подсохнет, можно начинать посадки.

Важно отметить, что данная процедура подходит не для всех видов грунта. Марганцовка — сильный окислитель, поэтому наиболее подходящими являются торфяные почвы или чернозем. При подзолистых почвах следует воздержаться от подобной обработки.