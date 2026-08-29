Пыль в доме — это проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Особенно это касается людей с аллергиями, которым необходимо регулярно убирать. Даже при частых уборках пыль все равно накапливается. Рассмотрим, как можно уменьшить количество пыли.

Для борьбы с этой проблемой можно использовать кондиционер для белья. Сначала необходимо вымыть пол обычным способом, а затем протереть его водой с добавлением кондиционера. Раствор не должен быть слишком концентрированным — достаточно всего половины колпачка.

У этой процедуры есть несколько преимуществ. Пол будет блестеть, а в доме сохранится приятный запах на некоторое время. Но самое главное — такое средство поможет защитить от пыли. Это связано с тем, что в кондиционеры добавляют антистатик, который отталкивает мелкие частички.