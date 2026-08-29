Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избавиться от пня в саду: эксперты назвали простые способы удаления без экскаватора 0 98

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пень

Обычно срубка дерева - это лишь начало работ в саду, ведь в земле остается пень вместе с корнями, которые трудно удалить. Однако, как пишет WP kobieta, вместо того, чтобы заказывать дорогой экскаватор, следует использовать простые и недорогие методы, которые позволят решить проблему, не нанося вреда окружающей среде.

"Остатки срубленного дерева могут затруднить уход за участком. Они не только портят эстетический вид территории и затрудняют стрижку газона, но и представляют собой опасное препятствие, о которое легко споткнуться. Кроме того, живые корни нередко пускают назойливые отростки. Многие садоводы считают, что единственным выходом является аренда тяжелой техники или многочасовой тяжелый физический труд", - подчеркивают в публикации.

В то же время, по словам экспертов, существуют незаметные и экологичные способы автоматического удаления пня. Они основаны на естественных процессах разложения и простых химических реакциях, позволяя избавиться от проблемы без раскопки сада.

Как убрать пень?

Эффективность домашних методов зависит от правильной подготовки древесины. Такую процедуру следует начать с просверливания множества глубоких отверстий в верхней и боковых частях пня с помощью дрели с длинным сверлом.

"Первый из проверенных методов - насыпать в отверстия большое количество пищевой соды и залить ее спиртовым уксусом. Химическая реакция и действие обоих веществ постепенно размягчают и измельчают древесину. Через несколько месяцев ствол становится настолько мягким, что его можно легко удалить с помощью простых ручных инструментов. Аналогичным образом действует соль Эпсома (сульфат магния), которая эффективно лишает древесину влаги и ускоряет ее отмирание", - говорится в публикации.

Биологическое удаление ствола с помощью мицелия

Этот метод заключается в применении препаратов, содержащих мицелий (например, гигантскую трутовину), которые способны разлагать стволы.

"После введения раствора мицелия в просверленные отверстия древесину следует накрыть перфорированной пленкой. Она обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха и защищает почву от высыхания. Мицелий постепенно разлагает ствол изнутри, со временем превращая его в плодородный и ценный для почвы перегной", - добавляют в материале.

×
#садоводство #деревья
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как применять кофейную гущу в саду
Изображение к статье: Как использовать кондиционер для мытья полов
Изображение к статье: Как правильно хранить кабачки в квартире
Изображение к статье: Как правильно посадить голубику осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мирон Кизический
Наша Латвия
Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: Обезьяна
В мире животных
Изображение к статье: Гуманоидные роботы Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Австралия закрыла чарты для ИИ-музыки
Культура &
Изображение к статье: Как выбрать цвет кошелька для привлечения денег в зависимости от знака зодиака
Дом и сад
Изображение к статье: Мирон Кизический
Наша Латвия
Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: Обезьяна
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео