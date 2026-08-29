Обычно срубка дерева - это лишь начало работ в саду, ведь в земле остается пень вместе с корнями, которые трудно удалить. Однако, как пишет WP kobieta, вместо того, чтобы заказывать дорогой экскаватор, следует использовать простые и недорогие методы, которые позволят решить проблему, не нанося вреда окружающей среде.

"Остатки срубленного дерева могут затруднить уход за участком. Они не только портят эстетический вид территории и затрудняют стрижку газона, но и представляют собой опасное препятствие, о которое легко споткнуться. Кроме того, живые корни нередко пускают назойливые отростки. Многие садоводы считают, что единственным выходом является аренда тяжелой техники или многочасовой тяжелый физический труд", - подчеркивают в публикации.

В то же время, по словам экспертов, существуют незаметные и экологичные способы автоматического удаления пня. Они основаны на естественных процессах разложения и простых химических реакциях, позволяя избавиться от проблемы без раскопки сада.

Как убрать пень?

Эффективность домашних методов зависит от правильной подготовки древесины. Такую процедуру следует начать с просверливания множества глубоких отверстий в верхней и боковых частях пня с помощью дрели с длинным сверлом.

"Первый из проверенных методов - насыпать в отверстия большое количество пищевой соды и залить ее спиртовым уксусом. Химическая реакция и действие обоих веществ постепенно размягчают и измельчают древесину. Через несколько месяцев ствол становится настолько мягким, что его можно легко удалить с помощью простых ручных инструментов. Аналогичным образом действует соль Эпсома (сульфат магния), которая эффективно лишает древесину влаги и ускоряет ее отмирание", - говорится в публикации.

Биологическое удаление ствола с помощью мицелия

Этот метод заключается в применении препаратов, содержащих мицелий (например, гигантскую трутовину), которые способны разлагать стволы.

"После введения раствора мицелия в просверленные отверстия древесину следует накрыть перфорированной пленкой. Она обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха и защищает почву от высыхания. Мицелий постепенно разлагает ствол изнутри, со временем превращая его в плодородный и ценный для почвы перегной", - добавляют в материале.