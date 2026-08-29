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Как правильно посадить голубику осенью 0 57

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно посадить голубику осенью

Голубика — одна из самых полезных ягод. В этой статье мы расскажем, на что стоит обратить внимание при её посадке.

 

Время для посадки

Чтобы определить, когда осенью сажать голубику, необходимо ориентироваться на температуру почвы — она должна быть не ниже 5°C. Сразу после посадки важно позаботиться об утеплении корневой системы на случай похолодания. Для этого рекомендуется насыпать более толстый слой мульчи и укрыть почву спанбондом.

Выбор места

Голубика предпочитает солнечные места, защищенные от холодных ветров. Растение не переносит болотистых почв — при посадке в низинах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод корневая система может загнить. Поэтому лучше высаживать кустики на небольших возвышенностях, а если участок расположен в низине, стоит рассмотреть вариант выращивания на холмиках или в контейнерах.

Голубика является самобесплодной культурой, поэтому для плодоношения ей нужны «родственники» рядом. Между саженцами сильнорослых сортов следует оставлять расстояние в метр-полтора, а низкорослые кусты будут хорошо себя чувствовать на расстоянии около 80 см друг от друга.

Главная сложность в выращивании голубики заключается в обеспечении подходящего состава и кислотности почвы. Для закисления грунта во время посадки рекомендуется внести серу (50 г на одну посадочную яму) или пролить почву раствором лимонной, щавелевой или уксусной кислоты.

Подготовка посадочного материала

Перед посадкой у молодых растений рекомендуется срезать слабые побеги и укоротить сильные на половину — это снизит нагрузку на корневую систему. У 3-4-летних саженцев, растущих в контейнерах, после выемки нужно слегка прочесать нижнюю часть корневого кома пальцами, чтобы расправить тонкие корешки. Если посадить растения «как есть», со спутанными корнями, их развитие может замедлиться, а в дальнейшем они могут погибнуть.

Мульчирование

После посадки обязательно замульчируйте почву вокруг кустиков. Эта процедура критически важна для голубики, так как торф, в котором растет культура, быстро пересыхает, и без мульчирования поддерживать необходимую влажность будет сложно.

В качестве мульчи лучше использовать стружку, щепу или кору хвойных пород. Можно применять перепревшие опилки, но с ними будет больше забот — необходимо следить, чтобы мульча не слеживалась, и регулярно рыхлить её. Кроме того, опилки быстро размываются при поливе, их нужно будет периодически подсыпать.

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