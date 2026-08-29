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Как правильно хранить кабачки в квартире 0 99

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить кабачки в квартире

Кабачок — полезный и питательный овощ, и его хочется сохранить как можно дольше. Рассмотрим, как правильно хранить кабачки в домашних условиях.

 

Кабачки могут храниться в квартире длительное время, если выбрать подходящее место. Идеальным вариантом станет темный и сухой уголок с температурой не выше +10°C. Это могут быть ниши на балконе, кладовка рядом с окном или тумбочка у балконной двери. Важно, чтобы место было без света, иначе уже через 3-4 недели хранения семена могут начать прорастать, и овощи станут непригодными для употребления.

При более высокой температуре хранение также возможно, но срок хранения будет значительно короче — кабачков хватит всего лишь на месяц.

Плоды следует укладывать по одному, а если пространство ограничено, можно разместить их плотно, предварительно обернув каждый плод в плотную сухую бумагу.

Кабачки можно хранить и в холодильнике. Для этого лучше использовать нижние отсеки или отделения для овощей. Каждый овощ рекомендуется завернуть в плотную бумагу с отверстиями.

Кабачки отлично хранятся и в морозильной камере. Предварительно промытые овощи нужно просушить и нарезать на удобные кусочки. Делите их на порции, складывайте в полиэтиленовые пакеты или контейнеры и помещайте в морозильную камеру. При размораживании структура овощей может измениться, но для многих блюд, таких как овощное пюре, этот метод хранения вполне подходит.

Кроме того, кабачковый урожай можно сохранить и в приготовленном виде. Цукини можно жарить, тушить, солить, мариновать и даже готовить сладкое варенье, и все это может храниться в закатанных банках целый сезон или даже дольше.

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