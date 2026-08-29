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Как применять кофейную гущу в саду 0 1169

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как применять кофейную гущу в саду

Кофейная гуща может стать отличным помощником в вашем саду или огороде. Узнайте, как ее использовать.

 

Компостирование

Добавление кофейной гущи в компост обогатит его азотом. Также можно компостировать использованные фильтры от кофейных машин. Важно не переусердствовать: кофейная гуща должна быть пересыпана листьями, опилками или древесной щепой.

Удобрение

Кофейную гущу можно вносить прямо в почву. Это улучшает дренаж, удержание воды и аэрацию. Спитая кофейная гуща способствует развитию микроорганизмов, полезных для роста растений, и привлекает дождевых червей.

Имейте в виду, что свежая кофейная гуща может повысить уровень кислотности почвы. Если это нежелательно, промойте гущу водой, чтобы сделать ее кислотность практически нейтральной и не повлиять на кислотность почвы.

Мульчирование

Кофейная гуща отлично подходит для мульчирования. Она защищает растения от слизней, улиток и муравьев, а также отпугивает кошек, которые могут использовать ваши грядки или клумбы в качестве туалета.

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