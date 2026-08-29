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Как выбрать цвет кошелька для привлечения денег в зависимости от знака зодиака 0 52

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать цвет кошелька для привлечения денег в зависимости от знака зодиака

Цвет кошелька может помочь увеличить его содержимое, согласно мнению астрологов.

 

Черный цвет считается универсальным, так как он помогает привлекать финансы практически всем. Красный цвет также подходит многим, так как он стимулирует желание зарабатывать деньги. Кроме того, существуют рекомендации по выбору цвета кошелька для представителей различных знаков зодиака.

Для Овнов подойдут разные оттенки коричневого; Тельцам лучше выбирать вариации зеленого; Близнецам подойдут серый, фиолетовый или серебристый цвета; Ракам стоит обратить внимание на оттенки синего и белого. Львы будут в выигрыше с кошельками красного цвета; Девам рекомендуются черный и коричневый; Весам подойдут синий и коричневый; Скорпионам стоит выбирать красный и желтый. Стрельцам рекомендуется синий цвет и его вариации; Козерогам подойдут черный и серый; Водолеям стоит обратить внимание на белый, серый и синий; Рыбам лучше выбрать синий.

Белый цвет кошелька поможет избежать необдуманных покупок. В золотые и серебряные портмоне рекомендуется класть металлическую ложку или мышку, чтобы усилить эффект привлечения денег.

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