Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Комнатные растения с долгим сроком жизни: что выбрать 0 79

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комнатные растения с долгим сроком жизни: что выбрать

Цветоводы стремятся подбирать эффектные растения для создания стильного интерьера. Однако важно, чтобы цветы радовали глаз не только несколько лет, а становились настоящими спутниками на долгие годы.

 

Поэтому полезно знать, какие комнатные растения могут жить десятилетиями. Рассмотрим несколько из них.

Кливия

Это удивительное растение ценится цветоводами за свой изысканный внешний вид. Крупные цветы благородного алого цвета способны покорить сердца многих.

Интересно, что кливия считается рекордсменом по продолжительности жизни среди комнатных растений.

Она может прожить как минимум 40 лет, что делает её отличным выбором для украшения дома.

Алоэ

Это "неубиваемое" растение знакомо многим, и с ним справится даже ребенок. Даже при минимальном уходе алоэ может жить около 20 лет.

Некоторые утверждают, что при более подходящих условиях алоэ способно жить ещё дольше.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как использовать кондиционер для мытья полов
Изображение к статье: Как правильно хранить кабачки в квартире
Изображение к статье: Как правильно посадить голубику осенью
Изображение к статье: Подоконник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: Как выбрать цвет кошелька для привлечения денег в зависимости от знака зодиака
Дом и сад
Изображение к статье: Комар
В мире
Изображение к статье: Ученые выяснили, что увеличивает риск «собачьей деменции»
Люблю!
Изображение к статье: Черепа
ЧП и криминал
Изображение к статье: Анализ ДНК
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: Как выбрать цвет кошелька для привлечения денег в зависимости от знака зодиака
Дом и сад
Изображение к статье: Комар
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео