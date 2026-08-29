Цветоводы стремятся подбирать эффектные растения для создания стильного интерьера. Однако важно, чтобы цветы радовали глаз не только несколько лет, а становились настоящими спутниками на долгие годы.

Поэтому полезно знать, какие комнатные растения могут жить десятилетиями. Рассмотрим несколько из них.

Кливия

Это удивительное растение ценится цветоводами за свой изысканный внешний вид. Крупные цветы благородного алого цвета способны покорить сердца многих.

Интересно, что кливия считается рекордсменом по продолжительности жизни среди комнатных растений.

Она может прожить как минимум 40 лет, что делает её отличным выбором для украшения дома.

Алоэ

Это "неубиваемое" растение знакомо многим, и с ним справится даже ребенок. Даже при минимальном уходе алоэ может жить около 20 лет.

Некоторые утверждают, что при более подходящих условиях алоэ способно жить ещё дольше.