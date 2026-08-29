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Редкие разновидности роз, о которых мало кто знает 0 127

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розы

Розы — это одни из самых популярных и красивых цветов, которые отличаются благородным внешним видом, тонким ароматом и универсальностью.

 

Среди множества сортов роз есть и такие, которые являются оригинальными и уникальными. Рассмотрим некоторые из них.

Черные розы

Многие могут удивиться, услышав о черных розах, ведь в некоторых городах их можно купить по довольно низкой цене. Однако это цветы, которые были окрашены в соответствующий оттенок.

Некоторые фермеры также проводили эксперименты с генетической модификацией, чтобы добиться нужного цвета.

Единственное место на планете, где можно найти черные розы в природном виде, находится в Турции. Уникальное сочетание климата и почвы позволяет лепесткам приобретать такой необычный окрас.

Стоит отметить, что цвет роз не всегда черный: чтобы приобрести "готические" розы, нужно покупать их в определенный период времени.

Осирия

Эти розы завораживают с первого взгляда благодаря естественному сочетанию двух оттенков. Именно это делает сорт роз Осирия весьма популярным и востребованным.

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