Исследование, проведенное учеными из Эдинбургского университета, показало, что люди, занимавшиеся музыкой в молодости, сохраняют более острый ум в пожилом возрасте.

В исследовании участвовали 366 человек, из которых 117 имели опыт игры на музыкальном инструменте. Обычно они начали заниматься музыкой в детстве или подростковом возрасте. Наиболее популярным инструментом было фортепиано, но также встречались скрипка, гитара, аккордеон и даже волынка.

Добровольцы принимали участие в долговременном проекте по контролю здоровья и изучению старения. На протяжении многих лет эксперты тестировали их физические и психические функции. В частности, каждые 11 лет группа проходила стандартизированный тест на когнитивные способности, который включал задания на мышление, численный анализ и пространственное восприятие.

Результаты показали, что у «музыкантов» наблюдались небольшие, но заметные когнитивные преимущества на протяжении всей жизни. Ученые отметили, что обучение игре на музыкальном инструменте является умственно сложной деятельностью, которая, очевидно, способствовала улучшению навыков мышления у людей.

«Интересно, что обучение игре на музыкальном инструменте может способствовать здоровому когнитивному старению», – подчеркнула старший преподаватель Музыкальной школы Рейда при Эдинбургском университете Кэти Овери.