Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Занятия музыкой в детстве способствуют улучшению работы мозга на протяжении всей жизни 0 15

Дом и сад
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Музыка

Исследование, проведенное учеными из Эдинбургского университета, показало, что люди, занимавшиеся музыкой в молодости, сохраняют более острый ум в пожилом возрасте.

 

В исследовании участвовали 366 человек, из которых 117 имели опыт игры на музыкальном инструменте. Обычно они начали заниматься музыкой в детстве или подростковом возрасте. Наиболее популярным инструментом было фортепиано, но также встречались скрипка, гитара, аккордеон и даже волынка.

Добровольцы принимали участие в долговременном проекте по контролю здоровья и изучению старения. На протяжении многих лет эксперты тестировали их физические и психические функции. В частности, каждые 11 лет группа проходила стандартизированный тест на когнитивные способности, который включал задания на мышление, численный анализ и пространственное восприятие.

Результаты показали, что у «музыкантов» наблюдались небольшие, но заметные когнитивные преимущества на протяжении всей жизни. Ученые отметили, что обучение игре на музыкальном инструменте является умственно сложной деятельностью, которая, очевидно, способствовала улучшению навыков мышления у людей.

«Интересно, что обучение игре на музыкальном инструменте может способствовать здоровому когнитивному старению», – подчеркнула старший преподаватель Музыкальной школы Рейда при Эдинбургском университете Кэти Овери.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно посадить голубику осенью
Изображение к статье: Подоконник
Изображение к статье: Марганцовка
Изображение к статье: Лук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Розы
Дом и сад
Изображение к статье: Куры
В мире животных
Изображение к статье: Яичница
Еда и рецепты
Изображение к статье: Огурцы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кишечник и антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Винегрет
Еда и рецепты
Изображение к статье: Розы
Дом и сад
Изображение к статье: Куры
В мире животных
Изображение к статье: Яичница
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео