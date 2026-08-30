Глицерин известен своим применением в медицине и косметологии, но опытные хозяйки нашли множество способов использовать его для решения бытовых задач.

При правильном использовании глицерин может стать отличным помощником в ведении домашнего хозяйства. Рассмотрим несколько необычных способов его применения.

Пятновыводитель

Каждая хозяйка сталкивается с трудными пятнами, которые не поддаются обычному стиральному порошку. Вместо покупки специализированных средств, можно воспользоваться народными рецептами, которые окажутся более экономичными.

Смешайте в равных частях нашатырь и глицерин до получения однородной массы.

Нанесите полученную смесь на вату и обработайте проблемное место.

Через 60 минут можно смело приступать к ручной стирке.

Чтобы вещи служили долго

Одежда, обувь и аксессуары из натуральной кожи стоят немалых денег, и хочется, чтобы они служили как можно дольше. Однако кожа может потерять свой привлекательный вид при регулярном использовании.

Глицерин поможет сохранить внешний вид ваших вещей на долгие годы.

Сэкономить время на уборке

Ежедневная влажная уборка может занимать много времени, но без нее трудно справиться с пылью. Если не протирать поверхности и полы, квартира будет выглядеть неопрятно.

Глицерин может помочь в этой ситуации.

Добавьте немного глицерина в жидкость для уборки, чтобы уменьшить количество пыли. Также можно в конце генеральной уборки обработать поверхности небольшим количеством глицерина.

Это заметно сократит количество пыли в вашем доме.