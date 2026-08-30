Многие садоводы-любители считают, что сохранить груши до середины зимы сложно, а до весны и вовсе невозможно. Однако профессионалы успешно справляются с этой задачей.
Хотя это может потребовать усилий, повторить опыт профессионалов под силу даже начинающим дачникам.
Прежде чем изучать технологии хранения, важно помнить: срок хранения груши зависит от сорта.
Ранние сорта могут испортиться менее чем за месяц, в то время как поздне-осенние и зимние сорта способны сохраняться до 6 месяцев.
Время сбора
Существует два типа зрелости плодов: техническая и биологическая. Техническая зрелость означает, что плод полностью налился и готов к созреванию, а биологическая — что плод полностью созрел, включая семена. Груши следует снимать с дерева примерно между этими двумя фазами, когда начинается процесс созревания.
В этот период груша уже имеет хороший вкус, но еще не достигла полного созревания. Степень зрелости можно определить по косточкам: при разрезе нескольких груш косточки должны частично потемнеть, но не стать полностью темными, как у зрелых семечек.
Правила сбора
На хранение отправляют только те плоды, которые аккуратно сорваны с дерева. Важно избегать повреждений, так как они могут привести к загниванию. Особое внимание следует уделить плодоножке: груша без нее быстро сгниет.
Собирать груши лучше в сухую солнечную погоду, желательно утром, когда они еще не нагрелись на солнце, но после того, как роса высохла. Мыть груши не рекомендуется.
Как и где хранить
Для хранения груши укладывают в ящики на бок. Класть их нужно свободно, чтобы они не соприкасались. Если это невозможно, то хотя бы так, чтобы они не прижимались друг к другу плотно. На дно ящика следует положить бумагу, а каждый слой плодов также следует перестилать бумагой. Это поможет избежать образования конденсата, который часто губит запасы неопытных садоводов.
Оптимальные условия для хранения — температура ниже 10° и выше 3°, а влажность воздуха в пределах 80–85%. Идеальное место для хранения — подвал.
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