Многие садоводы-любители считают, что сохранить груши до середины зимы сложно, а до весны и вовсе невозможно. Однако профессионалы успешно справляются с этой задачей.

Хотя это может потребовать усилий, повторить опыт профессионалов под силу даже начинающим дачникам.

Прежде чем изучать технологии хранения, важно помнить: срок хранения груши зависит от сорта.

Ранние сорта могут испортиться менее чем за месяц, в то время как поздне-осенние и зимние сорта способны сохраняться до 6 месяцев.

Время сбора

Существует два типа зрелости плодов: техническая и биологическая. Техническая зрелость означает, что плод полностью налился и готов к созреванию, а биологическая — что плод полностью созрел, включая семена. Груши следует снимать с дерева примерно между этими двумя фазами, когда начинается процесс созревания.

В этот период груша уже имеет хороший вкус, но еще не достигла полного созревания. Степень зрелости можно определить по косточкам: при разрезе нескольких груш косточки должны частично потемнеть, но не стать полностью темными, как у зрелых семечек.

Правила сбора

На хранение отправляют только те плоды, которые аккуратно сорваны с дерева. Важно избегать повреждений, так как они могут привести к загниванию. Особое внимание следует уделить плодоножке: груша без нее быстро сгниет.

Собирать груши лучше в сухую солнечную погоду, желательно утром, когда они еще не нагрелись на солнце, но после того, как роса высохла. Мыть груши не рекомендуется.

Как и где хранить

Для хранения груши укладывают в ящики на бок. Класть их нужно свободно, чтобы они не соприкасались. Если это невозможно, то хотя бы так, чтобы они не прижимались друг к другу плотно. На дно ящика следует положить бумагу, а каждый слой плодов также следует перестилать бумагой. Это поможет избежать образования конденсата, который часто губит запасы неопытных садоводов.

Оптимальные условия для хранения — температура ниже 10° и выше 3°, а влажность воздуха в пределах 80–85%. Идеальное место для хранения — подвал.