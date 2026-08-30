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Как удалить пятно от подсолнечного масла 0 136

Дом и сад
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить пятно от подсолнечного масла

Даже небольшая капля подсолнечного масла может испортить настроение, если она попадает на одежду во время готовки.

 

В таких ситуациях важно быстро предпринять действия, чтобы спасти одежду.

Крахмал

Посыпьте немного крахмала на загрязнение, накройте его чистой тканью и прогладьте теплым утюгом.

Процедуру можно повторить, используя свежий крахмал.

Соль

Соль есть в каждом доме. Метод аналогичен: посыпьте пятно солью, накройте хлопчатобумажной тканью и прогладьте утюгом.

Туалетная бумага

Этот вариант подойдет, если нет сыпучих компонентов. Используйте туалетную бумагу так же, как и предыдущие материалы.

Процедуру можно повторять до тех пор, пока бумага, соль или крахмал не впитают масло полностью.

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