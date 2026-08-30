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Луковая шелуха — это не мусор: необычные способы ее применения 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луковая шелуха — это не мусор: необычные способы ее применения

Если вы собрали обильный урожай лука, то, вероятно, столкнетесь с большим количеством шелухи.

 

Вопреки распространённому мнению, эта масса вовсе не является мусором. У луковой шелухи можно найти множество применений в быту и кулинарии.

Многие хозяйки знают, что шелуха является хорошим натуральным красителем.

Однако в этой статье мы рассмотрим другие варианты использования этого отхода. Нижеперечисленные способы менее известны, но их стоит взять на вооружение.

Помощь комнатным растениям

Одна из причин, почему луковую шелуху не стоит выбрасывать, заключается в том, что её можно использовать как спасительное средство для засыхающих комнатных растений. Для этого необходимо приготовить настой на основе шелухи.

Этот настой следует использовать при поливе растений, которые нуждаются в помощи.

Удобрение и средство против вредителей

Луковая шелуха также может быть полезна на загородном участке.

Из неё можно легко сделать отличное удобрение. Для этого высушенную шелуху нужно внести в почву или просто положить в лунку.

Таким образом, огородные культуры получат необходимые питательные вещества, что значительно увеличит шансы на хороший урожай помидоров, огурцов, картошки и перца.

Шелуху можно использовать и как средство для борьбы с вредителями и болезнями. Для этого 200 граммов луковой шелухи нужно залить литром воды. Спустя 24 часа средство будет готово для опрыскивания, но его необходимо разбавить чистой водой в 10 раз перед использованием.

Использование в кулинарии

Луковая шелуха может улучшить вкусовые качества некоторых блюд, особенно хлебобулочных изделий.

Добавив в тесто немного сильно измельчённой шелухи (достаточно 1 ч.л.), вы сделаете вкус хлеба более интересным.

Шелуху также можно использовать при приготовлении супа. Блюдо станет более вкусным и аппетитным. Однако в кастрюлю следует добавлять не саму шелуху, а целую луковицу с оставшейся на ней шелухой.

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