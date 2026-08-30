Осень — время подготовки огорода и сада к новому сезону. Чтобы в будущем году получить богатый урожай, необходимо заранее предпринять определенные меры. Растения отблагодарят вас вкусными плодами в большом количестве.

Подкормка калием

Для подготовки растений к зиме в начале осени рекомендуется подкармливать их калийными или калийно-фосфорными удобрениями. Азотные подкормки не следует проводить, так как они могут спровоцировать рост молодых побегов, которые не переживут зиму.

Подготовка теплицы

Теплицу необходимо очистить от растительных остатков, тщательно помыть и продезинфицировать, особенно если растения болели. Если заболеваний не было, можно использовать биологические препараты, предварительно убедившись в их применимости при низких температурах.

При сильном заражении лучше применять более мощные средства, такие как серные шашки. Обработка раствором препаратов должна включать опрыскивание не только стен, но и шпалер, стеллажей и инструментов.

Подготовка места для посадки тыквы

Тыквы дают обильный урожай, если их выращивать на грядках с большим количеством органики. Осенью органику найти несложно, и ее можно использовать для подготовки посадочной ямы под тыквенные культуры (тыква, кабачок, патиссон).

Для этого нужно выкопать яму глубиной около 50 см и такой же ширины. На дно укладывают грубую органику, например, ветки после санитарной обрезки деревьев, побеги малины, стебли подсолнухов или кукурузы. Сверху можно добавить листья деревьев, ботву томатов, картофеля, стебли и листья цветов.

Также можно использовать гнилые яблоки и груши. Укладывать лучше невысокими слоями, делая прослойку из вынутой земли. Сверху необходимо положить дерн и засыпать землей из нижнего слоя почвы. В результате получится холм, который к весне осядет, и можно будет сажать тыкву (кабачки, патиссоны).

Обустройство снегозадержания

Если участок подвержен сильным ветрам и снег с огорода быстро уходит, осенью стоит позаботиться о снегозадержании. Можно посеять высокорослые сидераты (например, фацелию) и оставить их на зиму.

Если такой возможности нет, следует сделать деревянные задержатели, которые прослужат много лет. Также можно посадить по периметру участка низкорослые кустарники или хвойные растения, которые будут защищать от сквозняков и задерживать снег.

Укрытие грядок

Поздней осенью обязательно укрываются грядки с чесноком и луком, посаженными под зиму. Не стоит забывать об укрытии моркови и пастернака, оставленных на грядке, до наступления морозов.