Перед зимой садовые растения нуждаются в фосфоре и калии, а от азота лучше отказаться.

Для косточковых растений, таких как сливы, вишни и черешни, калий и фосфор вносятся в приствольный круг с помощью перекопки.

Чтобы определить необходимое количество удобрений, нужно выяснить площадь проекции кроны дерева на землю.

Далее следует ориентироваться на норму расхода, указанную на упаковке удобрений.

В среднем на 1 квадратный метр требуется 5 столовых ложек суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия.

Отмерьте нужное количество удобрений для одного дерева и равномерно распределите гранулы по проекции кроны.

Следующий шаг — перекопка. Это обязательный процесс, так как только так питательные вещества смогут достичь корневой системы.

Внесение калийных и фосфорных удобрений способствует укреплению корневой системы слив, вишен и черешен, что позволяет им легче переносить морозы зимой. Это, в свою очередь, положительно сказывается на цветении и формировании завязей.