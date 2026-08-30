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Посадите это растение на огороде, чтобы избавиться от вредителей 0 88

Дом и сад
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посадите это растение на огороде, чтобы избавиться от вредителей

Природа предлагает эффективные решения в борьбе с насекомыми-вредителями. Эти насекомые могут угрожать как растениям в огороде, так и комнатным цветам, и их уничтожение может быть непростой задачей.

 

Паразиты способны нанести серьезный ущерб многим растениям, которые не могут справиться с нашествием вредителей.

На помощь приходит пиретрум, или ромашка, которую огородники высоко ценят за ее свойства и эффективность в борьбе с насекомыми.

Полезные свойства ромашки

О пользе пиретрума известно давно. Более 200 лет назад, когда ромашка была завезена в Европу, ее использовали в виде порошка для уничтожения домашних насекомых.

В современном мире ромашка считается одним из самых эффективных средств в борьбе с паразитами.

Многолетник огородники рассматривают как отличный природный инсектицид, который помогает справиться с паразитами как на животных, так и на растениях.

Садоводы часто высаживают пиретрум на грядках рядом с овощами, чтобы запах персидской ромашки отпугивал вредителей. Таким образом, растения получают природную защиту от насекомых-вредителей.

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